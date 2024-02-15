110 % نمو أرباح «E7» التشغيلية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «E7»، العاملة في مجال الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام وخدمات الطباعة التجارية والنشر والخدمات اللوجستية، عن نتائجها المالية الأولية للسنة 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 110 % على أساس سنوي ليبلغ 142.5 مليون درهم، مدعوماً بنمو الحلول الأمنية وخدمات الطباعة التجارية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 631.9 مليون درهم، مدفوعة بكسب عملاء جدد، لا سيما في قطاعات الحلول الأمنية، والطباعة التجارية، والتعبئة والتغليف المستدام. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 45% على أساس سنوي لتبلغ 169.6 مليون درهم.

وأضاف الإدراج الناجح للمجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 مليار درهم إلى ميزانيتها العمومية، حيث وصلت السيولة النقدية للمجموعة في نهاية السنة المالية 2023 إلى 1.29 مليار درهم، مما يدعم خطط نموها المستقبلية. وتوسعت قاعدة العملاء الدولية، حيث توفر مجموعة E7 خدماتها الآن لعملائها في أكثر من 25 دولة عبر قطاعات أعمال مختلفة.

وقال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7: «مثل عام 2023 علامة فارقة بالنسبة لمجموعة E7 مع إدراجنا الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإطلاق هويتنا الجديدة، والنمو المذهل الذي حققناه خلال العام بأكمله مجموعة منتجاتنا الاستراتيجية. وتبقى حكومة دولة الإمارات شريكاً مهماً لمجموعة E7 يثق بحلولنا الأمنية من الجيل التالي».

وقال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـE7: «حققنا بعد اندماجنا مع شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، نمواً صافياً في الأرباح بلغ 110% خلال العام، مدعوماً بقدرتنا على اغتنام الفرص التجارية بكفاءة وفعالية».

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