Kit & Kaboodle تطلق عرض تخفيضات حصرياً غير مسبوق

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"كيت & كابودل" Kit & Kaboodle، الوجهة البارزة في عالم الديكورات الداخلية الفاخرة المستوحاة من إبداعاتٍ من جميع أنحاء العالم، أعلنت عن عرضٍ مذهل للغاية على مجموعتها الواسعة من قطع الديكور، يتيح لعملائها فرصة الاستمتاع بخصمٍ حصريّ بنسبة 40% على جميع قطع الأثاث الفاخرة في المتجر الرئيسيّ لـ "كيت & كابودل" في دبي، ولفترةٍ محدودة من 20 فبراير حتى 6 مارس 2024.

إلى جانب متجرها الرئيسي في دبي، أعلنت "كيت & كابودل" كذلك عن الإطلاق المرتقب لموقعها الإلكتروني، والذي يمنح عملائها إمكانية تصفّح منتجاتها وشرائها عبر الإنترنت، مع استفادتهم أيضاً من الأفكار والتصاميم المذهلة التي تنشرها هذه العلامة التجارية على موقعها الإلكتروني الغنيّ بتصميمه المبتكر الذي يتضمّن تجربة واقع افتراضي فريدة من نوعها. ويأتي هذا التوسع بمثابة شهادة على التزام "كيت & كابودل" بتوفير خدمة استثنائية وتصاميم داخلية فاخرة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، علّق عمران حسين بالقول: "نلتزم في "كيت & كابودل" بجعل تصاميمنا الداخلية الفاخرة في متناول الجميع. ومن خلال التخفيضات المذهلة والإطلاق المرتقب لموقعنا الإلكتروني المبتكر، نسعى إلى إلهام عملائنا وتحفيزهم على إضفاء لمسة ذوقٍ فريدة على منازلهم، والاستمتاع بمفاهيم الفخامة في حياتهم اليومية".

وأضاف: "من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي يتمّ استحضارها من جميع أنحاء العالم، وفريق عمل يصبّ كامل اهتمامه على الارتقاء بتجربة العملاء، تقدّم "كيت & كابودل" تجربة تسوق غير مسبوقة، مصمّمة لتلاقي التوقعات التي يتطلّع إليها عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونادراً ما تتوفر لهم. التصاميم المستوحاة من الأنماط الأوروبية والعالمية، والإبداعات الحصرية والمحدودة الكمية التي ابتكرها فريق التصميم الداخلي من أصحاب الخبرة المديدة، يضمن للعملاء الاستفادة من مجموعة منتجات دائمة التجدّد، تواكب أحدث الاتجاهات في عالم التصاميم الداخلية الفاخرة، وتجعل من كل قطعة إضافة مذهلة في أيّ منزل. الروعة في التصميم والدقّة في التنفيذ اللتان تتميّز بهما هذه العلامة التجارية، كفيلتان بتوفير مجموعة مختارة من القطع المميّزة، غير متوفرة بغالبيتها لدى أيّ علامة تجارية محلّية متخصصة في التصاميم الداخلية".

يقع متجر "كيت & كابودل" الرئيسيّ على شارع الشيخ زايد، مخرج 43- القوز 3، ويشكل وجهة مثالية لجميع الراغبين في الارتقاء بمستوى المساحات الداخلية في بيوتهم، من خلال قطع أثاث مبهرة وأكسسوارات مبتكرة وأدوات إنارة رائعة والكثير غيرها. إذا كنتم ترغبون في إعادة تصميم منزلكم بالكامل، أو تفكرون في إضافة قطعة مميّزة إلى ديكوره الحالي، زوروا "كيت & كابودل" للاطلاع على مجموعةٍ لا مثيل لها من القطع التي تلهمكم أفكاراً كفيلة بتحويل المساحات الداخلية في بيوتكم إلى مصدر دائم للإلهام.

اكتسبت "كيت & كابودل" ثقة عملائها منذ تأسيسها، وباتت الوجهة الرائدة للتصاميم الداخلية الفاخرة في دبي، حيث يقوم فريق متخصص بتزويد العملاء بخبرته المديدة، ويعرض لهم اقتراحاته التي تلبّي تطلعاتهم، سواء في المشاريع السكنية الضخمة أو المنازل والشقق العادية، ويرافقهم خلال كل مرحلة من مراحل التصميم الداخلي الخاصة بهم، بما يضمن لهم تجربة شخصية سلسة، يكون مسك ختامها إبداعا وفخامةً حاضرين على الدوام.

لا تفوّتوا الاستفادة من هذه الفرصة الحصرية لتحويل المساحات الداخلية في بيوتكم إلى منازل أحلام تنبض بالجمال، من خلال قطع أثاث فاخرة بأسعارٍ لا تُنافس. زوروا متجر "كيت & كابودل" في دبي من 20 فبراير حتى 6 مارس، واستفيدوا من خصم 40% على أروع القطع والأكسسوارات. كما يمكنكم التسوّق عبر الموقع الإلكتروني: www.kitandkaboodle.com اعتباراً من ***.

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