1.56 مليار درهم العائد التشغيلي لمصرف عجمان في 2023 بارتفاع 66%

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي عُقد في مقر مصرف عجمان الرئيسي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للسنة المالية 2023، التي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً، حيث بلغ مجمل العائد التشغيلي 1.56 مليار درهم (بزيادة وصلت إلى 66%) مقارنة بمجمل العائد التشغيلي لعام 2022، الذي بلغ 942 مليون درهم، وبلغ صافي العائد التشغيلي 857 مليون درهم، كما نما حجم أصول المصرف ووصلت قيمتها إلى 24.9 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 18.12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.

كما اطلع سموه على جهود المصرف في المحافظة على مستويات سيولة واحتياطي رأس مال كافيين، ونمو حجم أصول التمويل الإسلامي بنسبة 8.29 بالمئة، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار درهم في نهاية السنة، ونمو حجم ودائع العملاء بنسبة 20.8 بالمئة في الفترة نفسها، وبلغت 19.7 مليار درهم.

وخصص المصرف مبلغاً لمرة واحدة لتحسين جودة الأصول بما يتوافق مع خطته التي طرحها مسبقاً، حيث خُصص هذا المبلغ في الربع الرابع من 2023، وأدى ذلك إلى خسارة صافية لمرة واحدة بلغت 390 مليون درهم في نهاية سنة 2023 مقارنة بربح صافٍ بلغ 162 مليون درهم في نهاية سنة 2022. ومن المتوقع أن تُخصص هذه المبالغ لمرة واحدة، وأن تحل مشكلة جودة الأصول وتحسّن حال محفظتنا الاستثمارية، وتسهم في دعم نمو مصرف عجمان ونجاحه طويل الأمد انطلاقاً من سنة 2024.

وقال مصطفى الخلفاوي إن نتائجنا في السنة المالية السابقة منحتنا فرصة لتقوية أساسنا وإعادة تشكيل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات غير المتوقعة، وقرارنا بتخصيص مبالغ لتطوير محفظتنا وتكبد خسارة لمرة واحدة يعكس منهجنا الاحترازي في إدارة المخاطر وتفانينا في المحافظة على قوة ميزانيتنا العمومية.

وأضاف الخلفاوي: يشدد هذا الخيار الاستراتيجي على مرونتنا وتركيزنا الدائم على تأمين مستقبل زاهر لمصرف عجمان وعملائنا ومساهمينا، إضافة إلى إصرارنا على أن نلعب دوراً محورياً في القطاع المصرفي ونسير بخطى ثابتة إلى مستقبل مشرق، مدعّمين برؤيتنا الواضحة والتزامنا بمبادئنا، وجاهزين للاستفادة من الفرص القادمة، وسيستمر التزامنا بالامتياز والابتكار في إرشادنا نحو مستقبل مبهر ومستدام.

كما أثبت مصرف عجمان متانة أساسه من خلال مستويات سيولة قوية، حيث تبلغ نسبة القروض إلى مصادر التمويل 72.66 بالمئة، ونسبة الأصول القابلة للتسييل 25.26 بالمئة، كما يحافظ مصرف عجمان على احتياطي رأس مال تبلغ نسبته 15.62 بالمئة، واحتياطي رأس مال الشق-1 تبلغ نسبته 14.48 بالمئة، وكلتا النسبتين أعلى بكثير من الحد المطلوب قانونياً، ما يؤكد استقرار المصرف ونموه المستمرين.

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