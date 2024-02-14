50 ألف معاملة تنجزها «تراخيص» في دبي خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت دائرة التخطيط والتطوير«تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أكثر من 50 ألف معاملة نفذتها إدارة الترخيص بالدائرة خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة النمو 3% مقارنة بالعام الماضي على مستوى الرخص المحلية ورخص المنطقة الحرة والمعاملات الحكومية في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن هذا النجاح يرجع إلى الآلية التي اعتمدتها إدارة الترخيص بشأن تسهيل أعمال الترخيص التجاري في إمارة دبي، بالإضافة إلى التركيز المستمر على تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة مما ساهم في تعزيز ثقة المتعاملين من خلال إتاحة تجربة مميزة عبر القنوات المختلفة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لدائرة «تراخيص» على هذا الإنجاز قائلاً: «نحن فخورون بالنمو الذي حققناه خلال العام الماضي، كونه دليلاً على الثقة المتزايدة من جانب متعاملينا من أفراد وشركات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم عبر‏ قنواتنا الرقمية، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التطبيق الذكي (تراخيص‏)، والتي تسهم في تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وتحقق‏ سعادتهم ورضاهم».

وأوضح عبدالله بالهول، أن الدائرة تحرص على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية تتميز بجاذبيتها للاستثمارات ورؤوس الأعمال، وأضاف: «تتطلع الدائرة إلى تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها لصالح الأفراد والشركات مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل وغيرها بهدف مواكبة تطلعات رواد الأعمال في الإمارة لضمان تعزيز أفضل بيئة أعمال في العالم وجعل دبي عاصمة عالمية للتجارة والاقتصاد».

وأوضح أن النتائج المتعلقة بمعاملات الرخص المحلية تشير إلى ارتفاع نسبة الإقبال على تجديد الرخص المحلية لتصل إلى نحو 7 آلاف معاملة، بالإضافة إلى حجز 3296 اسم تجاري، بواقع 2650 اسم تجاري للرخص المحلية و646 اسم تجاري لرخص المنطقة الحرة، خلال عام 2023 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى رواد الأعمال في الخدمات المقدمة ويشجع على المزيد من التطور والنمو في المستقبل، حيث احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 571 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية، تليها نخلة جميرا ودراجون مارت«.

كما أشارت الإحصائيات النهائية التي أصدرتها إدارة الترخيص بدائرة»تراخيص«بشأن معاملات رخص المناطق الحرة خلال عام 2023 إلى تجديد أكثر من 1300 رخصة منطقة حرة من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات.

وعن معاملات الخدمات الحكومية، أشارت التقارير إلى وصول عدد المعاملات الحكومية خلال عام 2023 إلى 31 ألف و804 معاملة والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة وصل إلى اعتماد 7417 إقامة عمل وتجديد 2045 تأشيرة عمل في دبي، كما تم التقدم على خدمة إصدار بطاقة منشأة لتصل إلى 1926 معاملة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لدائرة»تراخيص" بجهود فريق العمل بإدارة الترخيص والأقسام المعنية لديها، معرباً عن تفاؤله بالاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق النمو المستدام في السنوات المقبلة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الترخيص في مجال الاقتصاد المستدام بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز