«إعمار العقارية» توزع 50 فلساً أرباحاً نقدية للسهم عن العام 2023

المصدر: دبي - البيان

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وافق مجلس إدارة «إعمار العقارية» على توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 4.4 مليار درهم تمثل 50 % من رأس المال بواقع 50 فلساً للسهم الواحد، عن أرباح العام 2023، وذلك مقارنة مع العام 2022 التي كانت الأرباح الموزعة 25% من رأس مال الشركة وبواقع 25 فلساً للسهم.

وسجّلت إعمار العقارية في العام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7 % و70 % على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حققت إعمار خلال العام 2023 نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام 2022 بزيادة 63 % لتصل إلى 16 مليار درهم.

وبزيادة في النمو 15 % مقارنة بالعام الماضي، حققت الشركة مبيعات عقارية في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

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