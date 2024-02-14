495 مليون درهم أرباح الأنصاري للخدمات المالية في 2023

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، شركة الخدمات المالية المتكاملة المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية لكامل السنة المالية 2023 والربع الرابع من عام 2023، حيث تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 495 مليون درهم، نتيجة الانخفاض المؤقت في مصادر الدخل الرئيسية وزيادة النفقات. وستسهم موافقة الجهات التنظيمية على زيادة الرسوم والتي تم إعلانها يوم الاثنين 12 فبراير 2024 في تعويض هذه التكاليف وتعزيز الأداء المالي في المستقبل.

وتنص سياسة المجموعة لتوزيع الأرباح لعام 2023 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 600 مليون درهم (8 فلوس للسهم الواحد)، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 7.74% بناءً على سعر السعر السهم عند الاكتتاب البالغ 1.03 درهم. وكانت المجموعة قد وزعت أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 300 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) في شهر نوفمبر 2023، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2023 بقيمة 300 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) في شهر أبريل 2024، وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع هذه الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

كما تنص سياسة توزيعات الأرباح للأعوام اللاحقة على توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 70% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس هذه السياسة الوضع المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً.

وشهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً خلال عام 2023 وبنسة 1.9% على أساس سنوي، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والتي قابلها زيادة بنسبة 9% في الطلب على جميع المنتجات والخدمات الأخرى.

تقلبات أسواق التحويلات الرئيسية

وتسببت التقلبات في أسواق التحويلات المالية الرئيسية (مثل الهند ومصر وباكستان) في انخفاض بنسبة 8% في الدخل التشغيلي لأعمال التحويلات المالية. ومع ذلك، ساهم التنويع القوي للخدمات في زيادة بنسبة 9% في الدخل التشغيلي باستثناء التحويلات المالية، مما خفف من حدة الانخفاض. ويلاحظ نمو المعاملات في جميع الخدمات بنسبة 8.5%، مما يعكس ثقة العملاء ونموذج الأعمال المرن للمجموعة، وأدى ذلك إلى انخفاض هامشي بنسبة 1.9% في الدخل التشغيلي الإجمالي، مما يظهر قدرة المجموعة على التكيف والنجاح في التوسع خارج نطاق التحويلات المالية.

وزاد إجمالي قيمة معاملات أعمال الشركات بنسبة 19.2%، ليصل إلى 106.7 مليار درهم، ما يؤكد نجاح منهجية المجموعة الاستراتيجية. وتم تحقيق هذا النمو من خلال التركيز على احتياجات قطاع أعمال الشركات، كما يتضح من خلال التوسع الاستراتيجي في تقديم المنتجات والنمو الملحوظ في خدمات معينة مثل نظام حماية الأجور.

وارتفع الطلب على القنوات الرقمية من قبل العملاء بشكل كبير، مع زيادة ملحوظة بنسبة 94% على أساس سنوي في قيمة المعاملات، وبنسبة 27.5 % في عدد المعاملات. وتعتبر هذه الزيادة مؤشراً هاماً على نجاح استراتيجية المجموعة لتعزيز تجربة المستخدم، والتزامها بتلبية احتياجات العملاء من خلال حلول رقمية مريحة يسهل الوصول إليها.

وبالرغم من التوسع المستمر وتنامي احتياجات العمالة والظروف الاقتصادية الإقليمية الصعبة، حافظت المجموعة على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى يقارب 50%. ويعكس ذلك التزام المجموعة بتعزيز كفاءة العمليات من حيث التكلفة، رغم مواصلة الاستثمار في مبادرات النمو. ومن خلال الإدارة الفعالة للنفقات والاستفادة من الانتشار والتوسع، تمكنا من تخفيف تأثير ارتفاع التكاليف وضمان الربحية وسط الضغوط الخارجية. ويؤكد هذا التركيز على تخفيض التكاليف قدرتنا على تحقيق النجاح ومواكبة تطورات الأسواق.

والتزاماً باستراتيجيتها للنمو، خصصت المجموعة مبلغ 45.2 مليون درهم للنفقات الرأسمالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45.4% على أساس سنوي. ويعزز هذا الاستثمار المستمر توسع الأعمال، ويضع المجموعة في موقع متقدم لتحقيق النجاح المستمر في ظل تطورات السوق.

وبلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 518 مليون درهم، ما يمثل معدل جيد جداً من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 92% مقابل معدل التحويل النقدي.

الربع الرابع

انخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 11.4% على أساس سنوي، لتبلغ 269 مليون درهم. وفي حين أن هذا الانخفاض كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أعمال التحويلات المالية، إلا أن النمو القوي في أعمال الشركات والأوراق المالية ونظام حماية الأجور وغيرها من الخدمات، ساهم في تخفيف هذا الانخفاض. ويعكس ذلك نجاح استراتيجية التنوع التي تتبناها المجموعة وقدرتها على التكيف مع التغيرات في ظروف السوق.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 26.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 124.3 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسّع شبكة المجموعة، إضافة إلى انخفاض هامش أعمال التحويلات المالية.

وانخفض الربح الصافي للربع الرابع بنسبة 32.8%، ليصل إلى 107 مليون درهم، وذلك نتيجة عاملين، وهما ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المتلقية الرئيسية.

وحققت "وورلد وايد كاش إكسبرس"، الشركة المتخصصة في خدمات تحويل الأموال والتابعة للمجموعة، نجاحاً كبيراً خلال السنة المالية 2023، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 33% على أساس سنوي، وهو ما يعكس دور المجموعة الحيوي في تلبية المتطلبات المالية لعملائها من الشركات.

وشهدت أعمال نظام حماية الأجور نمواً قوياً خلال السنة المالية 2023، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 26% على أساس سنوي، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11%. ويرجع هذا الزخم إلى عاملين رئيسيين، هما النجاح في استقطاب عملاء جدد من الشركات والارتفاع الكبير في عدد عمليات نظام حماية الأجور التي تسهلها هذه الخدمة.

وسجل "كاش ترانس"، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة للمجموعة، نجاحاً خلال السنة المالية 2023، حيث حقق زيادة بنسبة 110% في عدد العملاء الخارجيين، مصحوبةً بزيادة قدرها 33.5% على أساس سنوي في عدد الرحلات المنجزة، ما يعكس تنامي دوره وتزايد الطلب على خدماته.

إضافة إلى ذلك، افتتحت المجموعة أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف تسهيل الوصول إلى أفضل خدمات معالجة النقد وفرزه وحفظه، إذ حرصت المجموعة على تجهيز المركز بالكامل للتخزين والتعامل مع المقتنيات القيّمة الخاصة بالعملاء من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

تخطي الصعوبات

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "في ظل بيئة اقتصادية صعبة، نجحت الأنصاري للخدمات المالية في تخطي الصعوبات، لتخرج من السنة المالية 2023 وهي تتمتع بمركزٍ أقوى وأكثر مرونة. وكان التزامنا بالتميز وتركيزنا على رضا العملاء عاملين رئيسيين في تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنة المالية 2023. ونحن فخورون بالإعلان عن أن مبادرتنا الاستراتيجية للنمو وتفانينا في الابتكار أسفرا عن نقلاتٍ نوعية، ما أتاح تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين."

وتابع: "تؤكد نتائجنا المالية على قوة عملياتنا وفعالية استراتيجياتنا للنمو، حيث نجحت الأنصاري للخدمات المالية في الحفاظ على استقرارها بفضل العمل الدؤوب وتفاني فريقنا، والدعم المستمر من جانب مساهمينا. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل في الأنصاري للخدمات المالية التزامنا بأعلى معايير التميز، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز الشمول المالي. وسنمضي قُدُماً في تركيزنا على الابتكار وتعزيز رضا العملاء باعتبارهم القوة الدافعة لنجاحنا المستمر. ونود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمساهمينا وعملائنا وشركائنا على ثقتهم وتعاونهم. كما نؤكد تفاؤلنا بالمستقبل، وثقتنا بقدرتنا على مواجهة التحديات وجاهزيتنا للاستفادة من الفرص الجديدة."

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "إن إعلان مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) عن حصول شركات الصرافة المسجلة في دولة الإمارات على الموافقة لتطبيق تعديل على رسوم التحويلات المالية، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجيتنا التطورية، ومن المتوقع أن يتم تطبيق الرسوم الجديدة في فروع الأنصاري للصرافة خلال شهر ابريل 2024 حيث ستعزز هذه الرسوم الجديدة أدائنا المالي في الربع الثاني من العام الحالي، ما سيؤثر بشكل مباشر على صافي أرباحنا والربحية الإجمالية."

وأضاف: "شهدت السنة المالية 2023 أداء جيداً، حيث نجحنا بتنفيذ استراتيجيتنا محققين نمواً قوياً في أرباح عملياتنا باستثناء التحويلات المالية، وسجلنا تقدماً على مختلف الأصعدة. وشهد الدخل التشغيلي باستثناء التحويلات المالية زيادة ملحوظة بنسبة 9% على أساس سنوي، وهو ما يعكس قوة وتنوع محفظتنا."

وأردف: "أثرت التحديات المرتبطة بأسعار الصرف الموازية على التحويلات المالية الصادرة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 8 %. ومع ذلك، سجل دخلنا التشغيلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.9% ليصل إلى 1.132 مليار درهم، مدفوعاً بنمو ملحوظ وبنسبة 8.5%على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات، الذي تجاوز 49 مليون معاملة وهي الأعلى في تاريخ الشركة، أي ما يصل إلى أكثر من 134 ألف معاملة في اليوم.

وكان من أبرز خدماتنا أداءً أعمال الأوراق النقدية التي شهدت نمواً كبيراً، وخدمة نظام حماية الأجور، وتزايد معاملات الشركات بنسبة 19.2 % على أساس سنوي، ما يعكس التزامنا بخدمة قطاع الشركات. كما واصلت قنواتنا الرقمية تسجيل زيادةٍ في الإقبال عليها، مع نمو المعاملات من خلال هذه القنوات بنسبة 27.5% على أساس سنوي، ما يعزز تجربة العملاء ويسهم في تخفيض التكاليف. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، إلا أن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقي ثابتاً عند مستوى يقارب 50 %، وهو ما يعكس كفاءتنا التشغيلية."

وقال: "نحن ملتزمون بدعم مسار التوطين في الدولة، وهو ما يتجلى في توظيفنا لـ 286 من المواطنين الإماراتيين في مجموعتنا، ليرتفع عدد الموظفين الإماراتيين إلى أكثر من 641 موظفاً وموظفة، وهو ما يمثل 14% من إجمالي موظفي المجموعة في دولة الإمارات. كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة عمل تعكس تنوع وشمولية بيئات العمل في دولة الإمارات. ونولي أهمية كبيرة للتوطين باعتباره مساراً استراتيجياً، ونفخر بالفرص التي نتيحها للمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا، وسنواصل التزامنا بالمرونة والتميز التشغيلي نحو توفير قيمة مستدامة لمساهمينا".

وشهدت المجموعة زيادة عدد الموظفين بنسبة 14.3% خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وهو ما يعكس استراتيجية المجموعة التوسعية المستمرة، وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة.

كما سجلت المجموعة نمواً لافتاً على صعيد التوطين خلال عام 2023، حيث شهدت زيادة بنسبة 81% في عدد الموظفين الإماراتيين مقارنةً بعام 2022. ويأتي ذلك في إطار التزام المجموعة بدعم مسار التوطين. ويُعزى هذا التقدم على صعيد التوطين إلى مجموعة عوامل، أبرزها البرامج التدريبية وأنشطة استقطاب وتوظيف المواهب خلال فعاليات ومعارض التوظيف، والتعاون مع الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة.

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