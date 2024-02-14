بيع مشروع عقاري في دبي بـ 425 مليون درهم خلال أسبوع

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة "إيه إم آي إس" (AMS) للتطوير العقاري أنه تم بيع مشروعها الجديد "ذا وودلاند ريزيدنسز"بالكامل والذي تبلغ قيمته 425 مليون درهم، في غضون أسبوع واحد من إطلاقه.

ويتميز "ذا وودلاند ريزيدنسز" بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع، وشهد المشروع تعاوناً بين "إيه إم آي إس" و "لامينام" (Laminam)، حيث جلبت هذه الشراكة المسطحات التي تحمل العلامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" (Automobili Lamborghini) إلى كل فيلا ضمن المشروع.

وشهد مشروع "ذا وودلاند ريزيدنسز" نجاحاً ملحوظاً، مما يؤكد على الطلب الكبير على العقارات الفاخرة في دبي والمشاريع التي تعيد تعريف مفاهيم الحياة الفاخرة في السوق العقاري المتنامي. منذ لحظة إطلاقه، استقطب المشروع المستثمرين والمشترين من كافة أنحاء العالم.

وقال عمر غول، الشريك الإداري لشركة "إيه إم آي إس": "إن عملية البيع السريعة تؤكد من جديد قوة السوق العقاري في دبي والأذواق المميزة لعملائنا. ونعرب عن خالص امتناننا لجميع عملائنا الكرام على ثقتهم في شركة "إيه إم آي إس"."

ويعكس مستوى الطلب مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري الفاخر ويؤكد على جاذبية المدينة للأثرياء الباحثين عن تجارب معيشية لا مثيل لها، كما يؤكد التزام شركة "إيه إم آي إس" بتقديم مشاريع استثنائية تتجاوز توقعات المستثمرين وأصحاب المنازل.

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