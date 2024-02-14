1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.66 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 423 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 34 مبايعة لأراضٍ، و328 مبايعة لوحدات سكنية، و61 مبايعة لمبانٍ.

جاءت أهم المبايعات لأرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 121 مليون درهم، ثم أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 81.5 مليون درهم، كما شهد السوق بيع شقة في منطقة بلوواترز بقيمة 12.7 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 381 مليون درهم تمت عبر 94 معاملة، منها 23 رهناً لأراض، و55 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها رهن أرض في منطقة النهدة الأولى بقيمة 155 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 79.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 133.8 مليون درهم، كان أهمها لأرض بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 39.9 مليون درهم، وأخرى في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 32.2 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز