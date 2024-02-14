ترخيص «أكوا ناو» الكندية مزوداً لخدمة الأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أكوا ناو» Aquanow المتخصصة عالمياً في مجال البنية التحتية للعملات المشفرة، عن حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، على أن يظل الترخيص معلقاً حتى تستوفي الشركة بالكامل كل الشروط المتبقية وتلبية متطلبات التوطين التي تحددها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، وبعد ذلك ستتمكن من بدء العمليات، مع مراعاة إعادة النظر في اللوائح التنظيمية والموافقة عليها.

وجمعت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر بكندا، علاقة عمل وثيقة مع مؤسسات مالية عالمية، من ضمنها بنوك وشركات وساطة وشركات متخصصة في مجال خدمات الدفع ومؤسسات مرموقة. ومنذ إنشائها في عام 2018، فتحت «أكوا ناو» آفاقاً عدة لحالات استخدام العملات المشفرة، مشكلة استراتيجية عملات مشفرة فعالة لعملائها. إضافة إلى ذلك، تخدم «أكوا ناو» أكثر من 300 عميل مؤسسي في أكثر من 50 بلداً، وتصنف من بين أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في أمريكا الشمالية بمعدل نمو في الإيرادات لمدة أربعة أعوام مقداره 1.842%، وفقاً لقائمة Deloitte Technology Fast 500.

ويمثل ترخيص هيئة تنظيم الأصول الافتراضية علامة بارزة في خطط التوسع الدولي للشركة، إذ سيمكن ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الشركة من تقديم خدمات وساطة وإقراض واقتراض وخدمات إدارة واستثمار، مما يجعله واحداً من التراخيص الأكثر شمولاً الممنوحة لمزود خدمة أصول افتراضية (VASP) في الإمارة حتى الآن. يأتي هذا الاعتماد بعد خضوع «أكوا ناو» لعملية تدقيق صارمة واستيفائها معايير الامتثال العالية التي تطبقها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وهو مؤشر على النظام التنظيمي القوي الناشئ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فيل شام، المؤسس المشارك في «أكوا ناو» ومديرها التنفيذي: «كانت أجندة دبي الاقتصادية «D33» المتمثلة في تصدر المشهد كمركز مالي عالمي بارز وملتقى رئيسي للابتكار والاختبار والتسويق لتقنيات جديدة، عاملاً رئيسياً في جعل الإمارة محور جهود نمونا الدولي. ونحن نتطلع إلى تمكين مجموعة من حالات استخدام العملات المشفرة والمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة في المنطقة التي تقود صناعة الأصول الافتراضية بغية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والتكنولوجيا المتغيرة عالمياً».

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