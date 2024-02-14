دبي فستيفال سيتي مول يقدم لزواره تجربة تسوق مخصصة

المصدر: دبي- البيان

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كشف دبي فستيفال سيتي مول، أحد المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، إطلاق خدمات Xclusive، التي تتيح للزبائن الاستمتاع ببرامج وتجارب تسوق مخصصة وفقاً لتفضيلاتهم، على أرض الواقع أو بشكل افتراضي.

وتم تصميم العرض الجديد للارتقاء بتجربة التسوق وجعلها أكثر راحة وسهولة. ويتضمن العرض خدمة كونسيرج منزلية في ايكيا، التي توفر للزبائن مساعداً متخصصاً بالتصاميم الداخلية يقدم إرشادات في وضع المخططات واختيار المفروشات والديكورات والإكسسوارات.

وتساعد خدمة المناسبات الخاصة الزبائن على تخطيط وتنظيم حفلات أعياد الميلاد للأطفال إلى جانب حفلات ذكرى الزواج وغيرها، ما يضمن لهم الاستمتاع بفعاليات لا تُنسى. ويضمن دبي فستيفال سيتي مول بمساعدة الخبراء والمتخصصين على تنفيذ رؤى ومتطلبات الزبائن.

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