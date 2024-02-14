102.8 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها للربع الأخير والعام 2023، حيث سجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 102.86 مليون دولار للسنة بالكامل، مقارنة بما مقداره 90.25 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 13.97%. وبلغت قيمة الربح للسهم عن العام 2.95 سنت مقارنة بـ 2.65 سنت لعام 2022 بالكامل، بزيادة 11.32%. بلغ إجمالي الدخل للسنة 369.53 مليون دولار، بزيادة 24.10%.

وبلغت قيمة صافي الربح الموحد للسنة ما مقداره 105.23 ملايين دولار مقارنة بما مقداره 97.71 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 7.69%. بلغت قيمة المصروفات الإجمالية للسنة 264.30 مليون دولا، بزيادة 32.11%. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بإجمالي 6.2% على القيمة الاسمية (0.0164 دولار للسهم) بموجب موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

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