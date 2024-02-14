«بريك بلك الشرق الأوسط» يركز على الفرص التجارية بالمنطقة وإمكانات التوسع في الأسواق الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط بمركز دبي التجاري العالمي، وشهد الحدث المتخصص في نقل البضائع السائبة ومعدات المشاريع، اهتماماً كبيراً من المتخصصين في هذا المجال، مسجلاً زيادة في عدد زواره بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى. وتؤكد هذه المشاركة الكبيرة على حرص العاملين بالقطاع على التواصل وبناء شبكة علاقات تجارية متينة تدعم نمو الصناعة.

ويقدم الحدث أجندة فعاليات تستهدف تعزيز نمو الصناعة، ودعم اقتصاد المنطقة؛ إذ شمل اليوم الأول من المعرض والمؤتمر مناقشات حول الفرص التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحدث الاتجاهات وأهم المشاريع التي يتم تنفيذها، كما تم استعراض إمكانات التوسع في الأسواق الجديدة، وآفاق تبنّي الرقمنة.

تحديات كبيرة

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: «واجه العالم خلال السنوات الأربع الماضية تحديات كبيرة، نتيجة للتقلبات في سلسلة الإمداد والتوريد. ومع ذلك، أبدت دولة الإمارات وقطاعها البحري مرونة عالية وسرعة في الاستجابة للتغلب على تلك العقبات، وواصلت دورها في تلبية الاحتياجات العالمية. ففي حين شهد العديد من الموانئ إغلاقات وازدحامات شديدة، واصلت الموانئ الإماراتية تقديم خدماتها بكفاءة استثنائية لضمان التدفق السلس للبضائع حول العالم، ما ساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي محلياً وإقليمياً. وشكل اعتمادنا الفعّال على التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها بالشكل الأمثل، أحد أهم العوامل التي مكنتنا من المحافظة على استمرارية أعمالنا البحرية ودعم عملياتنا التشغيلية، لنصبح نموذجاً عالمياً في مرونة الأداء والنمو الاقتصادي».

وأضافت: «انعكس التزامنا بتأمين انسيابية تدفق التجارة وسلاسل الإمداد على صدارتنا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية. حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة في مؤشر تجارة خدمات النقل وتوريد الوقود، كما أُعيد انتخاب الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب، ما يعزز دورنا في القطاع البحري العالمي. لكن على الرغم من تلك الإنجازات، لازلنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من الابتكار لتطوير قدراتنا، وترسيخ مكانتنا باعتبارنا مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية وصناعة الشحن. من أجل ذلك نواصل رعاية مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لدوره الناجح في تعزيز تقدم الصناعة؛ حيث يساعد الحدث على استكشاف الفرص التجارية، وجمع الخبراء لصياغة الاستراتيجيات المستقبلية للقطاع، والنهوض بقدراته التنافسية».

حوارات نوعية

خلال الجلسة الأولى بعنوان «مراجعة لأهم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تم تسليط الضوء على عدد من أهم المبادرات في المنطقة. وتناولت الجلسة حوارات حول الأثر الاقتصادي المحتمل للمشاريع العملاقة بدول المنطقة . كما تضمّن اليوم الأول مناقشات حول الفرص الكامنة في أسواق إفريقيا خلال جلسة «إفريقيا، أرض الفرص: التوقعات والمشاريع وآفاق التوسع في الأسواق».

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد» دول التعاون: «ندرك أن خدمات قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى هي أساس أعمال العديد من الشركات العاملة بمجال الطاقة والإنشاءات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وبصفتنا المزوّد الرائد لحلول التجارة الذكية، نواصل الاستثمار في الحلول التكنولوجية مثل بوابة (دبي التجارية) ومنصة (كارجوز)، والعمل أيضاً على تحديث بنيتنا التحتية لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع الحيوي».

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