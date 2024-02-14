3 ميداليات لمركز دبي التجاري في أولمبياد إيكا للطهي بألمانيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن فوزه بجدارة بعد الأداء الاستثنائي في النسخة 2024 من أولمبياد إيكا لفنون الطهي، إحدى أشهر المنافسات العالمية في فنون الطهي، والتي استضافتها مدينة شتوتغارت الألمانية الأسبوع الماضي.

ومثلت الطاهية دويانتي سينتانينجروم، طاهية المعجنات في «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي»، إلى جانب فريق من أفضل الطهاة في الإمارات، وحصدت الميدالية الذهبية عن فئة فن المعجنات وميداليتين فضيتين عن فئتي «أفضل طاهي معجنات» و«فن المعجنات».

وشارك الطاهي شايجو فارغيس، نائب رئيس الطهاة التنفيذي في «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي»، مع دويانتي في هذه الرحلة المميزة بعد أن تم اختيارهما للمشاركة في الأولمبياد.

وقال سيثو مينون، النائب الأول لرئيس عمليات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «فخورون للغاية بإنجازات دويانتي سينتانينجروم وشايجو فارغيس في أولمبياد إيكا لفنون الطهي. إن موهبتهما وتفانيهما والتزامهما بالتميز في الطهي تجسد قيمنا الأساسية التي نعتز بها في مركز دبي التجاري العالمي. كانت لدينا ثقة تامة أنهما سيصلان إلى العالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز