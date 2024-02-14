دبي تحتضن منتدى عالمياً 20 الجاري لبحث تنامي المخاطر السيبرانية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كومفولت، الشركة المتخصصة في توفير حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات للشركات، أمس، تنظيم منتدى «شيفت» (SHIFT) في دبي، الفعالية العالمية المتخصصة في المرونة السيبرانية، والذي سيقام يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري في فندق العنوان سكاي فيو في داون تاون دبي.

نظراً للتوجه المتسارع الذي يشهده العالم نحو التحول الرقمي، يسلط منتدى «شيفت دبي» الضوء على مستقبل المرونة السيبرانية واستكشاف حلول الجيل التالي لحماية البيانات والأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من قادة القطاع وخبراء الأمن السيبراني والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، بما فيهم شركة مايكروسوفت وشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» HPE وشركة «بيور ستورج» Pure Storage ولينوفو وغيرها، لمناقشة التحديات والفرص التي يشهدها العالم الرقمي اليوم.

وقال فادي ريشماني، نائب الرئيس لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبحت حماية البيانات في يومنا المعاصر تشكل تحدياً كبيراً للشركات والأفراد، كما أن استعادتها في حال حدوث اختراق سيبراني ليس بالأمر الهين وقد يحدث فوضى كبيرة للشركات؛ لذا نهدف من خلال استضافة منتدى شيفت دبي إلى مناقشة أهم التوجهات في حماية البيانات وكيفية تلبية متطلبات واحتياجات العملاء دائمة التغير من خلال توفير الحلول التي تعزز من مرونتهم على المستوى السيبراني».

ويكشف تقرير حالة السوق الصادر عن شركة Help AG العام الماضي، عن وجود ارتفاع ملحوظ بنسبة 183% في الهجمات السيبرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. كما شهدت جميع القطاعات في الدولة، بما فيها المؤسسات الحكومية والنفط والرعاية الصحية والاتصالات هجمات سيبرانية متكررة.

وبدوره، قال يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة كومفولت في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي: «في ظل ما يشهده العالم من تحول يتميز بتقارب البيانات والتطبيقات والأجهزة التي تتقاطع مع البنى التحتية الهجينة، لاحظنا وجود تغيير جذري مع اقتراب العالم من نقطة تحول رئيسية. ومع تطور تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح هناك تنام وتطور في عدد وطبيعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، مثل انتشار برامج الفدية».

وتشمل أجندة منتدى «شيفت دبي» عدداً من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها مجموعة من كبار الخبراء في القطاع على مستوى المنطقة.

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