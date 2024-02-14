برج خليفة يحتفل بإطلاق الهوية المميزة لمطار زايد

المصدر: دبي- البيان

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أضاء برج خليفة سماء دبي بعرض مبهر احتفالاً بإطلاق الهوية الجديدة لمطار زايد الدولي. وتُعد هذه المناسبة المهمة تخليداً لذكرى الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإشادة بقيادته الحكيمة وإرثه الدائم.

ووضع التزام الشيخ زايد الثابت بالتقدم الأسس التي حوّلت دولة الإمارات إلى نموذج يُحتذى به. ويعدّ المطار الجديد الذي يزدهي باسمه علامة بارزة في تحقيق رؤيته. ويُرحب مطار زايد الدولي بالمسافرين للانطلاق في رحلة، بتصور مختلف، ويَعد بتجارب استثنائية وترابط سلس مع العالم، مع الحفاظ على قيم وتطلعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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