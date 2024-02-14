«بايبيت» ومركز دبي للسلع يستشرفان مستقبل العملات الرقمية والويب 3.0

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منصة «بايبيت Bybit»؛ إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم مع أكثر من 20 مليون مستخدم، عن مجموعة من الفعاليات المرتقبة لاستشراف المستقبل الواعد لقطاع العملات الرقمية والويب 3.0 بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة. وتجمع الجانبان شراكة وثيقة منذ العام الماضي بعد توقيع مذكرة تفاهم طموحة بينهما، إذ تواصل هذه الشراكة لعب دور فاعل في استشراف مستقبل العملات الرقمية وتقنيات الويب 3.0.

وتستعد منصة «بايبيت» ومركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة فعالية خاصة في شهر أبريل، خلال مؤتمر «توكن 2049» المزمع إقامته بدبي، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز للأصول الرقمية. وسيلعب مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً دوراً رئيساً في سلسلة «بايبيت» التي تحمل اسم Let Web3 Happen in Dubai يوم 19 فبراير، للحديث في الامتثال القانوني، والمؤسسات اللامركزية المستقلة، وأصول العالم الحقيقي. وتهدف الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمكانة دبي الرائدة عالمياً في ابتكارات البلوك تشين والويب 3.0، وتقديم الدعم والموارد لرواد القطاع.

وقال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة «بايبيت»: «أرسى تعاوننا الطموح مع مركز دبي للسلع المتعددة دعائم متينة تدعم إبداعات مبتكري المستقبل في عالم العملات الرقمية. فقد شهدنا الأثر الملموس لدعم منظومة الابتكار التي تتيح للمواهب اللامعة في هذه المجالات الخروج بأبهى الإبداعات. لذلك تلتزم «بايبيت» بمواصلة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتمكين الجيل المقبل من مشاريع العملات الرقمية». وفي 2023، تم وضع معيار جديد لتعليم البلوك تشين مع إطلاق دورة تعليمية عبر تعاون بين «بايبيت» ومركز دبي للسلع المتعددة، لتقديم إرشادات قيّمة لريادة الأعمال. ونتخذ هذا العام خطوة إضافية طموحة في هذا المجال مع تقديم أكاديمية «بايبيت» للويب 3.0.

و«بايبيت» شريك استراتيجي لمركز دبي للسلع المتعددة، في إدارة عدد كبير من المشاريع العام الماضي. ومن أبرز ثمار الشراكة إقامة هاكاثون «إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية» في نوفمبر.

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