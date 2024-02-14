غرف دبي تتعاون مع شركات عائلية لاستضافة ندوات تثقيفية في «سلسلة الحوكمة»

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، عن تعاونه مع عدد من أبرز الشركات العائلية في دبي، وذلك لاستضافة ندوات تثقيفية ضمن فعاليات «سلسلة الحوكمة»، وذلك لتعزيز استدامة واستمرارية وتنافسية الشركات العائلية، وتقوية روابط التواصل والتفاعل بين الشركات.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم الشركات العائلية باستضافة ندوات سلسلة الحوكمة، ومناقشة مواضيعها المتنوعة وسط مشاركة من خبراء بارزين في كل مجالات الحوكمة وأهم القضايا المرتبطة بالشركات العائلية كالتعاقب القيادي.

وستركز الندوات على آليات بناء وتطبيق الأطر الاستراتيجية الأمثل لحوكمة الشركات العائلية. وسيتم خلال الندوات تحليل أهمية الحوكمة، واستعراض سبل تطبيقها بشكل عملي في كل أنشطة وعمليات الشركات العائلية، بما يساهم في تعزيز الوعي في أوساط مجتمع الشركات العائلية حول أهمية اعتماد نظام حوكمة متكامل ومتطور.

كما تتضمن الندوات نقاشات تفاعلية للتعريف بخدمات مركز دبي للشركات العائلية، وأوجه الدعم التي يقدمها لهذه الشركات بهدف تطوير قدراتها الإدارية والمؤسسية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وضمان تطوير عملياتها واستدامة أنشطتها.

وتشكل هذه الخطوة إضافة نوعية لـ «سلسلة الحوكمة» التي أطلقها مركز دبي للشركات العائلية خلال العام الماضي، حيث تشمل مجموعة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.

وكان مركز دبي للشركات العائلية قد أطلق العديد من المبادرات المهمة لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دبي، بما يشمل إصدار مجموعة شاملة من الأدلة الإرشادية بشأن تطبيق معايير الحوكمة، وإطلاق برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية الذي يهدف إلى تمكين قادة المستقبل، بالإضافة أيضاً إلى إطلاق برنامج مخصص لتطوير مهارات الجيل القادم من مديري الشركات العائلية.

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