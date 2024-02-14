401.2 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة، والتي بلغت 401.2 مليون درهم، بزيادة 12.18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: «شكل عام 2023 منعطفاً مهماً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين حققنا خلاله توسعاً استراتيجياً مهماً وجسدنا فيه التزامنا الثابت بالاستدامة عبر مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

إن استحواذنا الناجح على شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، المتوقع الانتهاء منه قريباً، سيعزز من حضورنا الإقليمي، ويضعنا في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي». وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 4.64 مليارات درهم، بالمقارنة مع 4.66 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2022. وسجل صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مبلغ 366.6 مليون درهم. وارتفع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 43.3%، مسجلاً 206.7 ملايين درهم، بالمقارنة مع 144.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز