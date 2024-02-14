سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 1.6 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.20% أو ما يعادل 8.35 نقاط، مسجلاً مستوى 4219.31 نقطة، ليربح السوق أكثر من 1.6 مليار درهم بدعم نتائج الشركات القوية لسنة 2023. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 717.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 719.3 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الصناعات الوطنية القابضة بالحد الأقصى عند 3.89 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة قاربت 85.3 مليون درهم، تعادل 24.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 346.6 مليون درهم، ليغلق السهم عند 7.86 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الاستشارات المالية الدولية 10%، واكتتاب القابضة 8.8%، وديار للتطوير 2.96%، وأمانات القابضة 2.7%، والمشرق 2.26%، وإعمار للتطوير 0.84%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 35.8 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 113.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 77.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29% إلى مستوى 9351.22 نقطة، ليربح السوق نحو 7 مليارات درهم أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 203.5 ملايين درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 105 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 75 مليون درهم مرتفعاً 1.07% ليغلق عند 8.54 دراهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم «إي إس جي» 14.95%، و«أريد» 7.4%، و«انفستكورب كابيتال» 3.3%، و«حياة للتأمين» 2.97%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 8.6 مليارات درهم، واجتذبت سيولة بنحو 1.36 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.583 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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