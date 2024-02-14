13.3 ملياراً أرباح «ألفا ظبي» في 2023 بارتفاع %25

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج شركة ألفا ظبي القابضة المالية لسنة 2023 نمواً كبيراً في صافي أرباح الشركة وصل إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25 % على أساس سنوي. وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «أداء رائع ونتائج مبهرة توجت بها شركة ألفا ظبي القابضة عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25 % على أساس سنوي، ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم أعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024. وتجسد مشاريعنا المشتركة مع «أدنوك للحفر» و«مبادلة» أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية».

وشهد إجمالي إيرادات ألفا ظبي قفزة كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 % على أساس سنوي بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم، ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم.

وحققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023، أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها. وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بدأ بتنفيذها منذ العام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة «الدار العقارية» اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

وواصلت ألفا ظبي تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع «شركة مبادلة للاستثمار» لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفين خطط طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة «مبادلة» الاستراتيجية مع «أبولو»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة.

وفي خطوة لا تقل أهمية، عقدت ألفا ظبي شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة «أدنوك للحفر»، لتطوير منصة تكنولوجية لخدمات وحلول حقول النفط والطاقة مع التزام يصل إلى 5.5 مليارات درهم، وفي هذا الإطار ستسهم ألفا ظبي بحصتها البالغة 25 % في شركة «Gordon Technologies» إلى شركة أنرسول مقابل 320 مليون درهم.

وأسهم غنى محفظة ألفا ظبي وتنوع قطاعات أعمالها على نحو مُلفت في نمو إيراداتها، حيث شهد أداء مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً نجم عنه ارتفاع مهم في الأرباح، وشكلت عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء ما نسبته 37 % و23 % و19 % من إجمالي الإيرادات على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز