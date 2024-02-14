إطلاق مبادرة «صكوك المرأة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة أوقاف دبي، وهيئة المرأة العربية؛ المنظمة العربية الأولى لدعم تمكين المرأة، والصكوك الوطنية؛ شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، إلى علاقة تعاون للكشف عن مبادرة «صكوك المرأة»، لتكون بمثابة إضافة مهمة لمبادرة صكوك الوقف.

ويتوقع للمبادرة القيام بدور حيوي ضمن مشاريع صكوك الوقف، كدلالة على التزام الجهات الثلاث بدعم القضايا المجتمعية بالاعتماد على حلول التمويل الإسلامي. وتهدف الشراكة إلى تعزيز جهود علاج سرطان الثدي ونشر التوعية بين مختلف الشرائح. وستتولى الصكوك الوطنية قيادة جهود الاستثمارات ذات الصلة، بينما ستخصص هيئة المرأة العربية عوائد الاستثمار لتطوير علاجات سرطان الثدي ونشر التوعية بالمرض. وستقوم الأوقاف وشؤون القصّر بدور إشرافي لتحقيق أهداف البرنامج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز