تعزيز التعاون بين اقتصادية الشارقة ووزارة الاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الاستثمار برئاسة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، يرافقه مروان النقي مدير إدارة الاستثمار الخارجي.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون والجهود الوطنية المبذولة وتكاملها على المستويين الاتحادي والمحلي في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في شتى المجالات، وترسيخ منظومة عمل محفزة على تأسيس وتطوير المشروعات والانتقال بها للمستويات العالمية. واطلع الوفد على آليات استخراج الترخيص إذ قطعت الدائرة شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها.

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