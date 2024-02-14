1.5 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» في 2023 بزيادة 27 %

المصدر: الشارقة - البيان

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سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023 قدرها 1.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022. ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2023 إلى 6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالإيرادات المسجلة في العام 2022 والبالغة 5.2 مليارات درهم. وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 20% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 20 فلساً لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة «العربية للطيران»، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «كان عام 2023 مميزاً للعربية للطيران حيث حققت نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، ونجحت أيضاً في المحافظة على استمرار زخم نمو أعمالها القوي والذي كانت قد شهدته في العام السابق. وتعتبر الإنجازات الهامة التي حققناها من حيث تطوير الأعمال ونمو الإيرادات والأرباح خير دليل على نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلاً عن تميز فريقها الإداري ومدى فعالية استراتيجية النمو المتبعة».

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