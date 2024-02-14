«اقتصادية رأس الخيمة» تؤجل الدورة الثامنة لمعرض لمسات وطنية إلى 23 الجاري

المصدر: رأس الخيمة–أحمد أبوالفتوح

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تأجيل إطلاق معرض «لمسات وطنية» بنسخته الثامنة، وافتتاحه في الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 8 مارس على كورنيش القواسم، نتيجة لتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة، وتوفير عوامل الأمان والسلامة لزوار المعرض والأجنحة المشاركة.

وأكدت عائشة عبيد العيان مديرة إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الدائرة قررت تأجيل المعرض ليقام في الفترة من 23 فبراير وحتى 8 مارس، ليكون بديلاً للفترة المقررة سابقاً من 16 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بهدف ضمان سلامة مرتادي وزوار المعرض وتوفير الأجواء المناسبة لاستمتاع العائلات بالتسوق أو بفقرات الفرق الشعبية والمسابقات المقررة إقامتها.

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض يأتي ضمن جهود اقتصادية رأس الخيمة في تعظيم الاستفادة من المعارض إحدى أفضل منصات الترويج التي تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف المعرض إلى دعم المشروعات ضمن فئتين، تشمل رخص الغد المنزلية والرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، وإبراز الصناعات الإبداعية واليدوية ضمن مظلة واحدة. واجتذب المعرض مشاركة 60 رخصة تجارية.

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