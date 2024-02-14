فعاليات وأنشطة احتفالية في افتتاح «مصدر بارك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتفل مدينة مصدر، مركز الاستدامة والابتكار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بافتتاح مصدر بارك، المتنزه المجتمعي الثاني والأكبر في مدينة مصدر، عبر تنظيم نسخة جديدة من المهرجان في مدينة مصدر من 16 وحتى 18 فبراير، حيث ستقام أنشطة احتفالية خاصة بهذه المناسبة من الساعة 4 وحتى 10 مساءً من أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويضم المتنزه – الذي يمتد على مساحة 20 هكتاراً – العديد من الملاعب، والمساحات الخضراء، والمرافق الرياضية، ومسجد الاستدامة الجديد، ويواكب أعلى معايير الاستدامة من ناحية التصميم، وكفاءة استهلاك المياه والطاقة، والملاعب الرياضية، وألعاب الأطفال، وأعمال الفن التشكيلية، والأنشطة المختلفة، إضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة.

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