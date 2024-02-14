13.8 مليون درهم أرباح «وطنية إنترناشونال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وطنية إنترناشونال القابضة عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية 2023، حيث زادت إيرادات التكافل بنسبة 12 على أساس سنوي إلى 922 مليون درهم مقارنة مع 820 مليون درهم في العام 2022. وارتفع دخل الاستثمار 162 % إلى 36 مليون درهم في نهاية العام 2023.

وبلغ صافي الأرباح 13.8 مليون درهم في العام 2023 مقارنة مع 53 مليون درهم في العام 2022. وتم توفير نحو 20 مليون درهم نتيجة صافي التكاليف المتآزرة الناتجة عن الاندماج في السنة المالية 2023.

وقال علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: حققت الشركة نتائج مالية ثابتة في نهاية السنة المالية 2023، بالرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الإقليمية، وتعكس هذه النتائج التحسينات لكبيرة والتدابير التصحيحية المتخذة لتحويل كل من الأداء المالي والتشغيلي للشركة والشركات التابعة لها منذ استكمال عملية الاندماج في يوليو 2022.

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