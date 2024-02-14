2.15 مليار أرباح «إن إم دي سي» بزيادة %65

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إن إم دي سي NMDC»، المجموعة المتخصصة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث شهد صافي الأرباح نمواً قياسياً، وصل إلى 2.15 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 65% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال عام 2022، والذي وصلت قيمته إلى 1.3 مليار درهم، وبلغت الإيرادات 16.7 مليار درهم، بمعدل نمو 56% مقارنة بإيرادات المجموعة خلال عام 2022، والتي بلغت 10.7 مليارات درهم. وارتفع إجمالي الأرباح ليصل إلى 2.16 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف إجمالي الأرباح في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية.

وارتفعت قيمة أصول المجموعة في عام 2023 لتصل إلى 20.8 مليار درهم، مقارنة بـ 16.0 مليار درهم في عام 2022. وأظهرت المشاريع نمواً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 76% لتصل إلى 54 مليار درهم، مما يشير إلى وجود مجموعة مشاريع قوية للمستقبل.

وشهدت المرونة المالية للشركة دفعة قوية، وهو ما تظهره زيادة احتياطاتها النقدية بنسبة 34% لتصل إلى 3.7 مليارات درهم. كما شهدت ربحية السهم زخماً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى 2.61 درهم، مما يشير إلى الالتزام القوي للمجموعة بتحقيق القيمة للمساهمين، في حين ارتفعت نسبة إجمالي الأرباح والإيرادات إلى 13%، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة وإدارة التكاليف.

وخلال الربع الأخير من عام 2023، بلغت إيرادات «إن إم دي سي» 5.7 مليارات درهم، وحققت المجموعة خلال الفترة ذاتها صافي ربح بلغ 640 مليون درهم.

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