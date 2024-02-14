«آى بي للتطوير العقاري» تطلق «آى بي كافيلير» لمعيشة مستدامة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «آى بي للتطوير العقاري» مشروعها «آى بي كافيلير»، وهو مشروع تطوير مبدع مصمم لتلبية الاحتياجات المتغيرة لملاك المنازل الحديثة، في خطوة مبتكرة ستعيد تعريف الحياة المستدامة في دبي، ويعزز هذا المشروع مكانة شركة «آى بي للتطوير العقاري» شركة رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، كما يعد خطوة كبيرة نحو بناء مجتمعات حيوية وصديقة للبيئة. وانطلاقاً من التزامها طويل الأمد بناء مساحات معيشة مستدامة وخبرتها الواسعة، تَعد «آى بي للتطوير العقاري» بنهج مبتكر للحياة المجتمعية عبر «آى بي كافيلير».

فخامة واستدامة

وقال المهندس بديع واصف، الرئيس التنفيذي لشركة «آى بي للتطوير العقاري»: «مهمتنا تتجاوز مجرد البناء؛ فنحن نهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية يشعر بدفئها السكان، حيث تمتزج الفخامة بالاستدامة». وأبرمت شراكة بين «أيكون هومز»، وهي شركة عقارية بارزة معروفة بحلولها العقارية الكاملة ومعرفتها الصناعية، و«آى بي كافيلير» ما أدى إلى إمكان توفير تجربة معيشية فريدة من نوعها.

وأوضح سعيد الزبيدي، مؤسس أيكون هومز أن العمل مع آى بي للتطوير العقاري يمكّننا من الجمع بين معرفتنا ومشروعاتهم المبتكرة، ما يوفر لعملائنا الأفضل في الحياة المستدامة، وآى بي للتطوير العقاري واثقة بقدرتها على الاستفادة من الخبرات الاستثنائية في تعزيز مساحات المعيشة المستدامة وذلك مع وجود المهندس بديع على رأس الشركة، والذي يتمتع بما يقرب من 40 عاماً من الخبرة في مجال البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: هدفنا الجمع بين الممارسات الهندسية المبتكرة ومبادئ التصميم المستدام لإنشاء مجتمعات لا تلبي احتياجات اليوم فحسب، وإنما تتوقع أيضاً احتياجات المستقبل، مسلطاً الضوء على الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة التي تشكل أساس المشروع.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لتصميم آى بي كافيلير في أن يكون عملياً للغاية وممتعاً من الناحية الجمالية ومسؤولاً بيئياً، فكان الهدف من هذه الشراكة تقديم خيارات معيشية متميزة تعزز طموح دبي إلى أن تصبح موقعاً متميزاً للتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، وحظي المشروع باهتمام كبير من المستثمرين والمجتمع، ما أكد الحاجة إلى خيارات سكنية مستدامة، وستتوافر في آى بي كافيلير وسائل راحة استثنائية للترفيه، مثل الحدائق المائية المتقدمة والمجمعات الرياضية، لتعزيز نمط الحياة الصحي. وإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، سيتضمن المشروع مناظر طبيعية خصبة وعناصر تصميم خضراء.

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