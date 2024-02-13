1.67 مليار أرباح «دو» في 2023 بزيادة 36.8 % .. ورفع نسبة توزيع الأرباح 100 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح 1.67 مليار درهم بزيادة قدرها 36.8 في المئة على أساس سنوي.

وسجلت الشركة إيرادات 13.64 مليار درهم بارتفاع 6.9%، نتيجة الطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته خدمات الهاتف الثابت.

وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.8% إلى 5.8 مليار درهم.

وقال مالك سلطان آل مالك رئيس مجلس إدارة الشركة، يسرني أن أعلن أنه وبناء على هذه النتائج القوية، فقد أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم الواحد، منها 13 فلساً تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس 2023، ويميل زيادة في توزيع الأرباح 41.7 % ونسبة توزيع لصافي الربح بواقع 100 % بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشركة، لقد حققنا إنجازات لافتة على صعيد عملياتنا التشغيلية بما في ذلك توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، لتشمل 98.5 % من سكان الإمارات العربية المتحدة.

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