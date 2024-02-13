أرباح رأس الخيمة العقارية تتجاوز 200 مليون درهم في 2023

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت رأس الخيمة العقارية، عن تحقيق أداء مالي استثنائي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي شهدت وصول الشركة لمستويات نمو غير مسبوقة في الإيرادات وصافي الأرباح، مما يفسر الطلب القوي على مشاريعها في قطاعي العقارات والضيافة.

وتجاوزت الإيرادات حاجز المليار درهم، مقارنة بمبلغ 408.22 ملايين درهم في العام السابق، وارتفع صافي الأرباح إلى 201.82 مليون درهم، بفارق كبير عن العام السابق الذي شهد تحقيق 30.79 مليون درهم، وارتفع إجمالي الدخل الشامل إلى 181.98 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 20.97 مليون درهم في العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول إلى 6.46 مليارات درهم، في حين وصل إجمالي الملكية إلى 4.30 مليارات درهم، مما يدل على قوة الشركة ونموها.

وأوضح سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة العقارية، شهد عام 2023 انطلاقة قوية لشركة رأس الخيمة العقارية مع عملية التجديد الاستراتيجية للعلامة التجارية والأداء المالي الممتاز، واستطعنا ترسيخ ريادتنا في توفير تجارب نمط الحياة الفاخرة في رأس الخيمة، بفضل التزامنا بالتميز وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي، ويعد نجاح الشركة غير المسبوق في المبيعات السكنية وإضافة مشاريع الضيافة دليلاً واضحاً على قوة العلامة ومصداقيتها العالية في السوق.

وأكد المهتدي: شهدت رأس الخيمة العقارية في عام 2023 طلباً كبيراً على مشاريعها في رأس الخيمة وأبوظبي، مما يبرز الأداء القوي لعروضها في قطاع التطوير العقاري، ويسلط الضوء على محفظة الشركة التي تتمتع بجاذبية كبيرة في السوق، لافتاً إلى أن مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبوظبي تم بيعها بالكامل بعدد 266 وحدة، ويجري العمل وفق الجدول الزمني لإنشاء برجين سكنيين على الواجهة البحرية ضمن المرحلة الأولى من مشروع باي رزيدنس على جزيرة الحياة في ميناء العرب، وتم بيع جميع الوحدات في البرجين.

وأوضح المهتدي: في قطاع الضيافة نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب في عام 2023 بتحقيق نسبة إشغال ونتائج مالية تتفوق على منافسيه، ليتجاوز التوقعات خلال العام الأول من تشغيله، وتم افتتاح منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة، ثاني أفخم منتجع من فئة الخمس نجوم في رأس الخيمة، والذي يتكون من 174 وحدة، في يناير 2024 بعد اختتام السنة المالية.

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