"آى بي للتطوير العقاري" تطلق مشروعها "آى بي كافيلير" لمعيشة مستدامة في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة آى بي للتطوير العقاري مشروعها "آى بي كافيلير"، وهو مشروع تطوير مبدع مصمم لتلبية الاحتياجات المتغيرة لملاك المنازل الحديثة، في خطوة مبتكرة ستعيد تعريف الحياة المستدامة في دبي. ويعزز هذا المشروع مكانة شركة "آى بي للتطوير العقاري" كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، كما يعد خطوة كبيرة نحو بناء مجتمعات حيوية وصديقة للبيئة.

بفضل التزامها طويل الأمد ببناء مساحات معيشة مستدامة وخبرتها الواسعة، تعد "آى بي للتطوير العقاري" بنهج مبتكر للحياة المجتمعية من خلال "آى بي كافيلير".

قال المهندس/ بديع واصف، الرئيس التنفيذي لشركة "آى بي للتطوير العقاري" : "مهمتنا تتجاوز مجرد البناء؛ فنحن نهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية يشعر بدفئها السكان ، حيث تمتزج الفخامة مع الاستدامة".

وقد أبرمت شراكة بين "أيكون هومز"، وهي شركة عقارية بارزة معروفة بحلولها العقارية الكاملة ومعرفتها الصناعية، و" آى بي كافيلير" ما أدى إلى إمكانية على توفير تجربة معيشية فريدة من نوعها.

بهذا الصدد صرح سعيد الزبيدي، مؤسس "أيكون هومز: "إن العمل مع آى بي للتطوير العقاري يمكّننا من الجمع بين معرفتنا ومشاريعهم المبتكرة، ما يوفر لعملائنا الأفضل في الحياة المستدامة".

"آى بي للتطوير العقاري" واثقة من قدرتها على الاستفادة من الخبرات الاستثنائية في تعزيز مساحات المعيشة المستدامة وذلك مع وجود المهندس بديع على رأس الشركة، والذي يتمتع بما يقرب من 40 عامًا من الخبرة في مجال البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أضاف المهندس "أبرام واصف" والذي حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية (MIT) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "هدفنا هو الجمع بين الممارسات الهندسية المبتكرة ومبادئ التصميم المستدام لإنشاء مجتمعات لا تلبي احتياجات اليوم فحسب، بل تتوقع أيضاً احتياجات المستقبل"، مسلطاً الضوء على الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة التي تشكل أساس المشروع.

تتمثل الأهداف الرئيسية لتصميم "آى بي كافيلير" في أن يكون عملياً للغاية وممتعاً من الناحية الجمالية ومسؤولاً بيئياً، حيث كان الهدف من هذه الشراكة هو تقديم خيارات معيشية متميزة تعزز طموح دبي في أن تصبح موقعًا متميزًا للتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. وحظي المشروع باهتمام كبير من المستثمرين والمجتمع، ما أكد على الحاجة إلى خيارات سكنية مستدامة. ستتوفر في "آى بي كافيلير" وسائل راحة استثنائية للترفيه، مثل الحدائق المائية المتقدمة والمجمعات الرياضية، لتعزيز نمط الحياة الصحي. وبالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، سيتضمن المشروع مناظر طبيعية خصبة وعناصر تصميم خضراء.

قال السيد جمال من شركة "أيكون هومز": "نحن سعداء بالرد الإيجابي على "آى بي كافيلير" ونتطلع إلى مشاركة وسائل الراحة الفريدة والميزات الخضراء التي تحدد هذا التطوير".

انضمام آى بي للتطوير العقاري و أيكون هومز في إحياء رؤية "آى بي كافيلير" والمساعدة على تشكيل مستقبل دبي من خلال بناء مجتمع يوفر أكثر من مجرد السكن - فهو يوفر أسلوب حياة مستداماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز