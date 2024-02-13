1.15 مليار درهم أرباح شركة «دبي للاستثمار» في العام 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للاستثمار، تحقيق أرباح صافية بلغت 1.15 مليار درهم في السنة الماضية 2023، مقارنة بـ1.6 مليار درهم في سنة 2022.

وبلغ مجمل إيرادات الشركة في العام الماضي نحو 4.17 مليارات درهم مقارنة بـ4.25 مليار درهم لسنة 2022.

ووصل مجمل الأصول إلى 21.35 مليار درهم مع نهاية سنة 2023، في حين ارتفع مجمل حقوق المساهمين إلى 13.47 مليار درهم.

وتخطط شركة دبي للاستثمار التي تمتلك حصصاً في نحو 30 شركة في مجالات التصنيع والعقارات والخدمات المالية، للتخارج من أربعة من استثماراتها عبر عمليات بيع خاصة هذا العام بعد أن وصلت التقييمات إلى مستويات جذابة، بحسب ما أعلنت الشركة الشهر الماضي.

وفي عام 2022، باعت الشركة حصة 50 % في شركة تبريد المناطق إيميكول مقابل 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، محققة ربحاً قدره 950 مليون درهم.

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