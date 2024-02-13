16.4 مليار درهم إيرادات «بيورهيلث» في 2023 بنمو 31%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بيورهيلث القابضة» عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محققة أداءً مميزاً يعود إلى التوسع المحلي والدولي للمجموعة على مدى السنوات الأخيرة قبل طرحها العام الأولي الناجح في ديسمبر 2023.

حققت «بيورهيلث» إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم للسنة المالية 2023. وهو نمو ملحوظ بنسبة 31٪ مقارنة بـ 12.5 مليار درهم في العام السابق. ويعود ذلك إلى الأداء الممتاز من قبل قطاع «الاستشفاء» للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر العام لعمليات الاستحواذ التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2022 ومنتصف عام 2023. ومع استمرار النمو المتزايد، سجلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.4 مليار درهم في السنة المالية 2023، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15٪ تقريباً، مدفوعة بتخفيض التكلفة وتحقيق أوجه التآزر عبر منظومة المجموعة، واستقر صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم في السنة المالية 2023، وإجمالي الدخل الشامل بقيمة 1.1 مليار درهم للسنة المالية 2023.

وسجلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 17٪ تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار درهم. وتعود الزيادة بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) في شركة «أردنت» للخدمات الصحية في مايو 2023، وعائدات بقيمة 3.62 مليارات درهم من الاكتتاب العام في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من التوسع المتسارع لشركة «بيورهيلث»، إلا أنها لا تزال تحتفظ بصافٍ نقدي ثابت مدعوماً بنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي بلغت 0.2x في نهاية عام 2023، ونسبة صافي النقد إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 3.0 أضعاف، وهي عناصر مهمة في مسيرة توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي.

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