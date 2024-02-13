361.8 مليون درهم أرباح دبي للمرطبات في 2023

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة دبي للمرطبات، أرباحاً قدرها 361.8 مليون درهم العام الماضي مقارنةً بـ105.6 ملايين درهم في سنة 2022، وبزيادة 242.6٪.

وارتفع أداء أرباح الشركة بدعم من نمو حجم الأعمال المحلية القوي الذي بلغ 9% إضافة إلى نجاح الشركة في كسب عملاء جدد مع زيادة معدل النمو في قطاعات السفر والمطاعم والفنادق.

وتم تعزيز النتائج التشغيلية بشكل إضافي بوساطة اكتساب ربح مرة واحدة قدره 220 مليون درهم نتيجة بيع موقع الشركة القديم في شارع الشيخ زايد، وكان قد أصبح الموقع مستغلاً بشكل أقل بعدما انتقلت العمليات التصنيعية إلى المصنع الجديد في مدينة دبي للاستثمار في سنة 2016.

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