222 % زيادة الهجمات عبر البريد الإلكتروني 2023

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت أكرونيس الشركة العاملة في مجال الحماية السيبرانية، أمس نتائج تقريرها عن التهديدات السيبرانية للنصف الثاني من سنة 2023. وحمل التقرير عنوان «تقرير أكرونيس للتهديدات السيبرانية، النصف الثاني من سنة 2023: تصاعد مقلق في الهجمات السيبرانية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودو الخدمات هم أبرز الضحايا».

ومن الاستفادة من البيانات التي تم جمعها من أكثر من مليون نقطة طرفية من 15 دولة رئيسة، بينت النتائج أن أكثر من 90% من المؤسسات كانت عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي أسهم في زيادة الهجمات عن طريق البريد الإلكتروني بنسبة 222% في سنة 2023 مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2022.

وعلى الرغم من تراجع برامج الفدية بمختلف أنواعها وأعداد المجموعات الجديدة التي تنتجها، فإنه لا تزال أساليب الهجمات الأكثر تسبباً في خسارة الشركات في جميع أنحاء العالم للبيانات والأموال، ويسلط التقرير الضوء على الافتقار إلى حلول أمنية قادرة على منع استغلال الثغرات الصفرية، كما تقع المنظمات ضحية للهجمات بسبب التأخير في تصحيح البرامج الضعيفة التي تسمح للمهاجمين بالحصول على الحقوق الإدارية للنطاق وإلغاء تثبيت أدوات الأمان والتسلل إلى المعلومات الحساسة، ويمكن لتكنولوجيا الكشف القائم على السلوك ومنع الاستغلال إحباط معظم هذه الهجمات، وتعد هذه التكنولوجيا، إلى جانب النسخ الاحتياطي المناسب للبيانات، باتباع قاعدة 3-2-1، ضرورة لإنشاء خط دفاع أخير.

معدل طبيعي

وقال التقرير إن الإمارات، التي تشتهر بكونها مركز التجارة الإلكترونية الأكثر حيوية في المنطقة، أظهرت معدلاً طبيعياً للكشف عن البرامج الضارة بنسبة 28.6%، ولفت إلى أن الإمارات تصنف من بين أفضل الدول في الإبلاغ عن هجمات البرمجيات الخبيثة، إلى جانب سنغافورة (55.6%) وإسبانيا (41.3%).

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