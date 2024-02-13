سهيل المزروعي: ملتزمون باتخاذ قرارات تضمن استقرار سوق النفط العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء في «أوبك+» لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي مشيراً إلى أن سوق النفط كبير وتدخل فيه معادلات كثيرة منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.

وأضاف إن الإمارات تستهدف مضاعفة مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام بعد استكمال إجراءات التشغيل تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.

من جانب آخر، قال إن الوزارة تعكف حالياً على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة محطات جديدة وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل.

وأضاف إن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة والذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالمياً في سرعة شحن السيارات الكهربائية.

دور ريادي للإمارات

من جانبه، أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً ومسؤولاً في صناعة الطاقة، حيث قدمت منذ انضمامها إلى «أوبك» الدعم الكامل للمنظمة وأهدافها وجهودها الساعية إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ما يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بما يعكس الدور الريادي والمسؤول للدولة ومكانتها المتميزة عالمياً منتجاً ومصدراً موثوقاً للنفط، لذا يعد الدور الذي تقوم به الإمارات مع باقي الدول الأعضاء في المنظمة ذا أهمية بالغة وله تبعات إيجابية عديدة خاصة على نمو الاقتصاد العالمي.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: إن منظمة «أوبك»، بمشاركة دولة الإمارات، تسعى دائماً إلى تحقيق الاستقرار في السوق العالمي للنفط عبر دراسة أساسيات السوق ومتغيراته مثل مستويات الطلب والإمداد والاستثمارات وغيرها من العوامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق. وأضاف: نتقدم لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها المعنيين بالصناعة النفطية بخالص الشكر والتقدير على الدعم الكامل الذي يقدمونه لمنظمة أوبك وجهودها.

تشاور

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في ميثاق «إعلان التعاون المشترك» مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكلٍ منتظم لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف الميثاق الأهم وهو استقرار الأسواق.

وحول وجود أية تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة.. قال الغيص إن النجاحات المتواصلة للميثاق حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها لدعم استقرار أسواق النفط العالمية، وفي الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماماً بالميثاق، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، إضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة، وهي السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية مارس المقبل لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.

دور حيوي

وقال: إن أسواق النفط العالمية تتأثر بشكل مستمر بعوامل مختلفة منها ما يكون خارج سيطرة «أوبك» ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثر عليه، لذا تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لدعم استقرار الأسواق عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة. وتعتمد «أوبك» على إدراكها لأساسيات السوق، ورغم التوترات الجيوسياسية عالمياً، فإنها تسعى دائماً من خلال دولها الأعضاء إلى إمداد العالم بالنفط بشكل آمن وموثوق وغير منقطع.

توقعات الطلب

وتوقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط بـ 1.8 مليون برميل يومياً في 2025، وأبقت أيضاً على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024. أما بالنسبة لنفط «أوبك»، توقعت المجموعة أن يبلغ الطلب على نفط أوبك 28.5 مليون برميل يومياً في 2024. وأن يزيد إلى 29 مليون برميل يومياً في 2025.

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