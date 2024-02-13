«فلاي دبي» توسع شبكتها في جنوب شرق آسيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فلاي دبي» عن بدء انطلاق رحلاتها إلى مطاري بينانغ ولانكاوي الماليزيين، ما يدشن مرحلة جديدة من توسع شبكة الناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتم استقبال الطائرات برشاشات المياه التقليدية احتفالاً بتدشين الرحلات، بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية في ماليزيا، لتصبح «فلاي دبي» بذلك أول ناقلة تخدم هذين المطارين برحلات يومية انطلاقاً من دبي.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»: يسعدنا أن نرى تعزيز حضورنا في جنوب شرق آسيا مع إضافة بينانغ ولانكاوي إلى شبكتنا المتنامية. نحن في «فلاي دبي» ملتزمون بفتح الأسواق غير المخدومة، ومع انطلاق رحلاتنا، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف هذه المنطقة الجميلة.

وأضاف: يمثل توقيت الرحلة الافتتاحية في اليوم الأول من العام الصيني الجديد مناسبة ممتعة للسياح للمشاركة في الاحتفالات متعددة الثقافات والأحداث النابضة بالحياة التي تسبق احتفالات العام الصيني الجديد التي تستمر 15 يوماً في بينانغ.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي عبر محطة توقف قصيرة في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.

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