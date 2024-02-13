«مالية الوطني» تناقش سياسة تطبيق «القيمة المضافة» و«الانتقائية»

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها لموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والذي تناقشه وفق محور السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

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