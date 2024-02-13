3.8 مليارات أرباح «أدنوك للحفر» 2023 بنمو %29

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ارتفعت إيرادات «أدنوك للحفر» 14 % على أساس سنوي خلال 2023 إلى 11.2 مليار درهم، وزادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 20% إلى 5.5 مليارات درهم مع هامش يعد رائداً على مستوى قطاع أعمال الحفر بلغ 49%.

وارتفع صافي الربح للعام 29% على أساس سنوي إلى 3.8 مليارات درهم بهامش 34%. وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي للشركة: «أكدنا على قوة نموذج أعمالنا الذي يستفيد بشكل مباشر من خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، حيث حققنا نتائج متميزة ونمواً على مستوى أعمالنا بالإضافة إلى أداء استثنائي فاق توقعات السوق بفضل إستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع أسطولنا، إلى جانب النمو المتسارع لخدماتنا في قطاع حقول النفط».

وحققت الشركة أرقاماً قياسية في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح خلال الربع الرابع من 2023.

وخلال الربع الأخير حققت الشركة 3.1 مليارات إيرادات ربع سنوية بزيادة 15%، وأرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.6 مليار درهم بنمو 20%، وصافي ربح 1.2 مليار درهم بنمو 41%. وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة 2023، من بينها 4 منصات للتأجير بغرض التملك ما أثمر عن إنشاء أحد أكبر أساطيل الحفر وإنجاز الآبار المملوكة والمدارة في العالم والذي يتكون من 129 حفارة.

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