اتفاق لتوريد أنظمة صب الخرسانة إلى ثاني أطول برج في العالم بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دوكا» النمساوية المتخصصة بحلول قوالب صب الخرسانة، بهدف إنتاج وتوريد أنظمة صب الخرسانة لمشروع ثاني أطول برج في العالم من عزيزي، والذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) ويقع على قطعة أرض رئيسة على شارع الشيخ زايد، بدبي، وكذلك مشروع «عزيزي ريڤ».

وجرى توقيع المذكرة في معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري بحضور فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وأفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير، وروبرت هاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا»، ورالف بورجر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا» الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب العديد من المسؤولين من الجانبين.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء برج عزيزي الذي سيكون ثاني أطول برج في العالم عند اكتماله؛ في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندقاً 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق أخرى متنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز