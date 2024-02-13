«إنفيديا» تعقد شراكة مع مايكروسوفت لدعم صانعي المحتوى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إنفيديا شراكة مع مايكروسوفت، لإطلاق النسخة الثانية من فعالية NVIDIA Studio Nights وهي فعالية إقليمية تركّز بشكل خاص على صانعي المحتوى الموهوبين.

وتقام الفعالية في 15 فبراير في كوميونيتي هب في twofour54 بجزيرة ياس أبوظبي، وتتضمن لهذا العام ست فئات وهي: التصميم بالأبعاد الثلاثية، والفنون الرقمية، والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو، والصور المنشأة بالحاسوب، وفئة NVIDIA Canvas Art، وستتاح الفرصة لصانعي المحتوى لاستعراض أعمالهم ضمن الفئات المناسبة قبل الفعالية لتحصل أفضل الأعمال في كل فئة على الجوائز والكؤوس المقدمة من إنفيديا الشرق الأوسط. وحضور الفعالية مجاني، وسيوفر للمشاركين فرصة التواصل مع المتحدثين من شركة إنفيديا والاطلاع على عروض تفاعلية تقدم نصائح لصناعة المحتوى وتحسين تدفق العمل وغيرها.

وقالت شانتيل تافيد، مديرة التسويق لدى «إنفيديا» في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا: حققت النسخة الأولى نجاحاً باهراً العام الماضي، ويسعدنا أن نعود من جديد بنسخة ثانية.

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