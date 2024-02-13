100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لتصدير سلع الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شريكيه المصرفيين الاستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لصالح شركة بي جي إن لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية.

ووقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة. ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي إن؛ وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري؛ وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.

وشهد حفل التوقيع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري؛ إلى جانب عدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.

وقال محمد سيف السويدي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في الإمارات من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، مما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية للوصول لمختلف أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يشكّل تعاوننا مع شركة بي جي إن جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني».

وسلط الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.

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