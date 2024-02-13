غرفة دبي العالمية تفتح السوق الإثيوبية أمام «مارس للصناعات الغذائية» الإماراتية

المصدر: دبي _ البيان

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نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في فتح أبواب السوق الإثيوبية أمام شركة «مارس للصناعات الغذائية» الإماراتية، حيث تم تصدير أول شحنة لمنتجات علامة «ميرالاك» لأغذية الأطفال التابعة للشركة والمصنّعة في الدولة إلى إثيوبيا، لتشكل بذلك الصفقة الأولى لها في القارة الأفريقية.

واستضاف مقر غرف دبي توقيع اتفاقية التعاون التجاري بين شركة «مارس للصناعات الغذائية» وشركة «تانا إكت تريدينج» التي ستتولى تسويق وتوزيع منتجات «ميرالاك» لأغذية الأطفال في إثيوبيا.

وشكل منتدى دبي للأعمال الذي نظّمته غرف دبي العام الماضي فرصة لتعريف شركة «مارس للصناعات الغذائية» بمعطيات السوق الإثيوبية والفرص الواعدة التي تزخر بها، بما في ذلك التركيبة السكانية الشابة، وقلّة توافر أطعمة الأطفال الجاهزة ذات القيمة الغذائية الملائمة.

وبادرت غرفة دبي العالمية بترتيب اجتماعات عمل ثنائية لشركة «مارس للصناعات الغذائية» مع مجموعة من الشركاء المحتملين في إثيوبيا، لتثمر بالنهاية عن توقيع اتفاقية تسويق وتوزيع منتجات علامة «ميرالاك» لأغذية الأطفال مع شركة «تانا إكت تريدينج»، حيث تم تصدير أول شحنة لمنتجات علامة أغذية الأطفال المحلية «ميرالاك» إلى إثيوبيا.

وستحظى الشركة الإماراتية بدعم مستمر من غرفة دبي العالمية عبر مكتبها التمثيلي الخارجي في أديس أبابا، إلى جانب مساعدتها في توسيع أعمالها في الدول الأفريقية لتوفير أغذية أطفال ميسورة التكلفة وعالية الجودة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تواصل غرفة دبي العالمية تعزيز جهودها لدعم الشركات العاملة في دبي لمواصلة النجاح والتوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية المحفزة لازدهار ونمو الأعمال في دبي، ويرتقي بالقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وللقطاع الخاص على حدٍ سواء».

وأضاف: «يعكس نجاح غرفة دبي العالمية في افتتاح أسواق جديدة للصادرات المحلية المراحل المتقدمة التي حققتها الصناعة الإماراتية في كافة المجالات، خصوصاً في مجال الجودة والأسعار التنافسية والكفاءة الإنتاجية والتشغيلية. وتشكل أفريقيا إحدى الأسواق الخارجية الواعدة لمجتمع الأعمال في دبي».

وقال عبدالرحمن العامري، الرئيس التنفيذي لشركة مارس للصناعات الغذائية: «تتمتع السوق الأفريقية بمقومات كبيرة للنمو، ونتطلع للدخول والتوسع فيها لا سيما في أسواق نيجيريا وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق.

ولا يقتصر هدفنا على بيع منتجاتنا في تلك الأسواق الحيوية فحسب، وإنما نسعى إلى تأسيس مستقبل صحي في تلك البلدان عبر توفير أغذية الأطفال بتكاليف ميسورة قدر الإمكان وبأعلى مستويات الجودة والقيمة الغذائية».

وتدير غرفة دبي العالمية حالياً 7 مكاتب تمثيلية خارجية في أفريقيا تشمل مصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وموزمبيق ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

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