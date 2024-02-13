35 % نمو ركاب «الاتحاد للطيران» في يناير إلى 1.4 مليون

المصدر: أبوظبي– البيان

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نشرت «الاتحاد للطيران» النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر يناير الماضي، حيث استقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 86.04 % على مدار الشهر.

وقال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «في يناير 2024، شهدنا نمواً بنسبة 35 % على أساس سنوي في أعداد الضيوف، وبدأنا بتشغيل رحلات إلى 5 وجهات إضافية مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مما يجعلنا واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم».

وتابع: «نقدّم الآن زيادة بنسبة 27 % تقريباً في رحلات المغادرة الأسبوعية لصيف 24 مقارنة بالصيف الماضي. وبدأنا العام بإطلاق رحلات يومية من أبوظبي إلى كوزيكود وثيروفانانثابورام في منطقة كيرالا الهندية، ليصل إجمالي عدد محطاتنا الهندية إلى 10 وجهات». وأضاف:«نتطلع بالترحيب بالمزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم في المطار الجديد وعلى متن رحلاتنا طوال عام 2024، مع استمرار شبكتنا ورحلاتنا في التوسّع».

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