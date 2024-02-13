«دبي المالي العالمي» يطلق برنامج استدامة نجاح الشركات العائلية

المصدر: دبي - البيان

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يتعاون مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ‏لتقديم برنامج التعليم التنفيذي «استدامة نجاح الشركات العائلية» الأول من نوعه في دبي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تزويد الشركات العائلية في المركز والمنطقة عموماً بتعليم أكاديمي عالمي المستوى لدعم نجاح الشركات العائلية عبر الأجيال.

ويقدم البرنامج الجديد رؤى ووجهات نظر جديدة لمساعدة الشركات العائلية على تحقيق المزيد من النمو في دبي وخارجها. ويستعرض البرنامج الفرص والتحديات والتوجهات والاستراتيجيات الضرورية للنجاح في قيادة الشركات العائلية عبر أجيال متعددة. وسيحصل المشاركون على شهادة (كلية سلون للإدارة) بمجرد إكمالهم البرنامج.

وقال جون ديفيس، مدير هيئة التدريس في (كلية سلون للإدارة): «لا شك أن المشهد العالمي المتغير اليوم يتطلب من أصحاب الشركات العائلية تبني رؤى جديدة لمفهوم الإشراف الجيد على هذه الشركات، ذلك أن النظرة التقليدية للإشراف والتي تمثلت برعاية مصالح الشركة وتمريرها من جيل لآخر لم تعد مناسبة لعالم اليوم، وأصبح النموذج الجديد لنجاح الشركات العائلية قائماً على بناء مؤسسة مرنة في مواجهة تحديات المستقبل وتوفر أنواعاً متعددة من القيم الهادفة بما ينسجم مع أولويات الشركات العائلية.

فرص

وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي:«يشكل مركز دبي المالي العالمي - ودبي عموماً - مركزاً مثالياً لازدهار الشركات العائلية لما يتمتع به من منظومة أعمال ديناميكية، وموقع استراتيجي، والتزامه الراسخ بتبني الابتكار؛ مما يوفر مزيجاً فريداً من الفرص العالمية والبيئة الاستثمارية المواتية لدعم نمو ونجاح الشركات العائلية.

ويسرنا أن نتيح لأعضاء مركز الثروات العائلية في المركز والشركات العائلية عموماً فرصة الوصول إلى أحدث المناهج الأكاديمية حول (استدامة نجاح الشركات العائلية) بالتعاون مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، حيث يساعد هذا البرنامج الشركات العائلية على الارتقاء بمهارات قادتها لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات بما يدعم مسيرة نموها في المنطقة والعالم».

قواعد

وتوفر لائحة القواعد الجديدة إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال المُلكية والثروة من جيل لآخر.

وتمت صياغة هذه اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لعام 2022 بشأن الشركات العائلية الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المُتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.

ويتمحور برنامج التعليم التنفيذي الجديد حول 6 ركائز أساسية هي: الرؤية المستقبلية، وإدارة الاضطرابات، والحوكمة، والمواهب، وتعاقب الإدارة، وتحقيق النجاح عبر الأجيال. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات إلى أن 20 % فقط من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي من الضروري تزويد الجيل القادم من قادة هذه الشركات بتعليم عالمي المستوى لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل.

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