سوق دبي يستعيد مستوى 4200 نقطة بدعم «القيادية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.65 % أو ما يعادل 27.10 نقطة، أمس، أولى جلسات الأسبوع، مسجلاً 4210.96 نقطة، وهو أعلى مستوى في أسبوع، وتحديداً منذ جلسة 5 فبراير الجاري، ليربح السوق نحو 6.4 مليارات درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.35 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 717.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الصناعات الوطنية القابضة» بالحد الأقصى عند 3.39 دراهم، ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي المالي.

وتدعّم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الفردوس القابضة» 4.8 %، و«أرامكس» 4.2 %، و«الإمارات ريم للاستثمار» 4 %، و«إعمار العقارية» 3.1 %، و«الأنصاري للخدمات المالية» 2.8 %، وزاد «الإمارات دبي الوطني» 0.87 %، و«دبي الإسلامي» 0.63 %، و«إعمار للتطوير» 0.56 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 79.1 مليون درهم، ليغلق عند 7.94 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 36.98 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 34.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9324.19 نقطة، منخفضاً 0.21 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 203.3 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 80.96 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 78.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أسمنت الفجيرة» 8.8 %، و«فودكو الوطنية» 8 %، و«إيزي ليس» 3.9 %، و«الشارقة للأسمنت» 3.85 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 885.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و312.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 295.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.3 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 75 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 151.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 76.5 ملايين درهم.

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