عمومية «تيكوم» تناقش توزيعات الأرباح 4 مارس

المصدر: دبي - البيان

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دعا مجلس إدارة مجموعة تيكوم، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي 4 مارس المقبل، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم، بقيمة 8 فلوس للسهم، تمثل 80 % من رأسمال الشركة، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.

وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح النقدية 800 مليون درهم عن العام المالي 2023، بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 400 مليون درهم.

شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً 10 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76 %، خلال السنة المالية 2023، مقارنة مع 68 % خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات، نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.

وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49 % على أساس سنوي، إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية، نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات، وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم خطط النمو.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية، وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.

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