«المشرق» يطلق خدمة إقراض رقمية سريعة لأصحاب الرواتب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «المشرق»، عن إطلاق NEO Credit، المنتج الجديد في فئة القروض، والمصمم خصيصاً للعملاء المصرفيين ذوي الرواتب. وتوفر هذه الخدمة المبتكرة قروضاً صغيرة لتغطية الاحتياجات التمويلية التي تصل إلى 35.000 درهم، مما يتيح للعملاء الحصول على الأموال بشكل فوري وسريع بمجرد تنشيط حسابهم المصرفي، دون الحاجة إلى تحويل الراتب، الأمر الذي يلبي احتياجاتهم التمويلية قصيرة الأجل بكفاءة عالية.

وكشفت أبحاث العملاء التي أجراها بنك المشرق مؤخراً، أن بعض العملاء يحتاجون أحياناً إلى الحصول على تمويل بشكل عاجل. ولهذا قام البنك بتطوير عملية سهلة وسريعة لمساعدة هؤلاء العملاء في الحصول على قروض فورية باستخدام NEO Credit.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء الحصول على مبلغ نقدي بشكل فوري، مما يمكنهم من تحقيق احتياجاتهم، سواء كان ذلك لاستغلال فرصة استثمارية، أو لإجراء بعض التحسينات على منازلهم، أو للذهاب في إجازة قصيرة، أو حتى لتلبية بعض المتطلبات المالية الفورية، مثل حالات الطوارئ الطبية، وذلك دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق.

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