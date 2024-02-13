124.9 مليون درهم دخل «إنفستكورب كابيتال»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال بي إل سي»، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، عن نتائجها المالية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة عائد أرباح سنوياً بنسبة 9.6 % للمستثمرين، وبينت النتائج أن أعمال خدمات تمويل رأس المال في «إنفستكورب كابيتال بي إل سي»، حققت نمواً بنسبة 47 % على أساس سنوي نتيجة لزيادة الاكتتاب في أسواق الائتمان العالمية، حيث لا تزال فرص التمويل عاملاً جاذباً.

وبلغ حجم الدخل الشامل 34 مليون دولار (124.9 مليون درهم)، وهو مماثل لما حققته الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية 2023.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح مرحلية بواقع 0.100 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 9.6 % على أساس سعر التداول الحالي البالغ 2.09 درهم للسهم الواحد.

ويتماشى ذلك مع التزام الشركة بتقديم عائد أرباح لا يقل عن 8% سنوياً لمستثمريها، مدعوم بالنمو في صافي قيمة الأصول من الأرباح الناتجة. وكجزء من تطور أعمالها، قامت الشركة بدمج بنيتها التحتية بشكل استراتيجي في محفظتها من فئات الأصول، مما أدى إلى توسيع إمكاناتها للنمو والتنويع.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 44 مليون دولار مقابل إجمالي النفقات التشغيلية التي بلغت 4 ملايين دولار، مع نسبة دخل إلى نفقات قدرها 11.0x.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز