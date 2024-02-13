960 مليون درهم أرباح «إمباور» في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن نتائجها المالية للعام المالي 2023، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.035 مليارات درهم عن السنة المالية 2023، بنمو لافت بلغت نسبته 8.7 % مقارنة بإيرادات عام 2022، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 960 مليون درهم خلال عام 2023، وأعلنت في بيان عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم عن عام 2023 في أبريل المقبل.

وخلال عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.7 و6.2 % على التوالي. وارتفع صافي الربح الأولي 6.1 % ليصل إلى 1.083 مليون درهم. ويخضع صافي الربح للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد حققت «إمباور» صافي أرباح بقيمة 960 مليون درهم لعام 2023.

كما أظهرت «إمباور»، أداءً مميزاً في عمليتها التشغيلية خلال 2023، إذ بلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى بزيادة 4 % مقارنة بعام 2022، فيما تجاوز طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 398 كيلومتراً بزيادة 4.7 % مقارنة بـ 2022.

توزيعات

وخلال عام 2023، وزعت «إمباور» أرباحاً نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها مرتين سنوياً، بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي. وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

جاهزية استباقية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن الأداء المالي المميز لـ «إمباور» يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة من جانب المساهمين والمستهلكين مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في صناعة تبريد المناطق مشيراً إلى أن عام 2023 كان عاماً مليئاً بالتحديات التي مكنت «إمباور» من التغلب عليها وتحقيق المزيد من النمو والازدهار.

ونمت محفظة «إمباور» خلال 2023 إذ بلغ عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى موزعة كالتالي: 64 % قطاع المباني السكنية و15 % من قطاع المباني التجارية والمكاتب و14 % من قطاع الضيافة والفنادق، علماً أن «إمباور» تزود 21 % من المنشآت الفندقية في دبي التي يبلغ عددها 821 منشأة، و3 % القطاع الصحي، أما النسب الـ 4 % المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

محطات التبريد

وخلال 2023 باشرت «إمباور» عمليات تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة تابعة لها في مدينة «دبي لاند» بطاقة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد، لخدمة سكان مجمع «دبي لاند ريزيدنس» الذي يعد من بين الوجهات السكنية البارزة في دبي.

وفي العام ذاته أطلقت «إمباور»، عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة، وذلك من خلال إرساء عقد تبلغ قيمته 102 مليون درهم والتي تخدم 76 برجاً و9000 مسكن و2000 وحدة فندقية، ويتوقع انتهاء عمليات التحديث خلال عام 2025.

كما أرست المؤسسة مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في دبي بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها. وأوضحت المؤسسة أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز انطلقت، حيث ستصل سعتها التبريدية الإجمالية إلى 48.000 طن تبريد. وباشرت «إمباور» اعتماد تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه الناتجة عن عمل أبراج التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها، في ثلاث محطات من محطاتها المتواجدة في «نخلة جميرا» والذي يبلغ عددها 8، في خطوة تواكب أهداف استراتيجية حكومة دبي الساعية إلى ترشيد استهلاك المياه المحلاة (العذبة) في عمليات إنتاج تبريد المناطق واستخدام البدائل المائية الأخرى تعزيزاً لنهج وتطبيقات الاستدامة.

وأكدت «إمباور» أنها ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشآتها وطواقمها الفنية بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80 % من الإجمالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز